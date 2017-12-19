Голова БПП закликав депутатів звільнити ГО від е-декларування

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов закликав депутатів підтримати проекти законів, внесені до порядку денного цього пленарного тижня.

Про це він заявив з трибуни парламенту, повідомляє прес-служба БПП.

"Упродовж цього тижня нам необхідно прийняти низку законів. І, перш за все, це ініціативи президента, які звільняють від е-декларування громадські організації", - сказав Герасимов.

Він також закликав підтримати президентський законопроект №7363 щодо посилення реформи децентралізації та розвитку фермерського господарства, деконцентрації у сфері земельних відносин та посилення захисту від рейдерства.

"Країна чекає на конструктивні закони, реформи і зміни. А спроби посіяти хаос, підвищити напругу в суспільстві – це фактично відкриття внутрішнього фронту в державі, виключно в інтересах нашого ворога", - підсумував голова БПП.

Як відомо, 27 березня президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Пізніше Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій.

У прес-службі глави держави зазначили, що у законопроектах було враховано європейський та північноамериканський досвід у питаннях діяльності громадських організацій та їхнього публічного звітування.