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Глава "БПП" призвал депутатов освободить ОО от е-декларирования

Вторник, 19 декабря 2017, 10:42
Глава БПП призвал депутатов освободить ОО от е-декларирования

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов призвал депутатов поддержать проекты законов, внесенные в повестку дня текущей пленарной недели.

Об этом он заявил с трибуны парламента, сообщает пресс-служба БПП.

"В течение этой недели нам необходимо принять ряд законов. И, прежде всего, это инициативы президента, которые освобождают от е-декларирования общественные организации", - сказал Герасимов.

Он также призвал поддержать президентский законопроект №7363 об усилении реформы децентрализации и развитии фермерского хозяйства, деконцентрации в сфере земельных отношений и усиления защиты от рейдерства.

"Страна ждет конструктивные законы, реформы и изменения. А попытки посеять хаос, повысить напряжение в обществе – это фактически открытие внутреннего фронта в государстве, исключительно в интересах нашего врага", - подытожил глава БПП.

Как известно, 27 марта президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Позже Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.

В пресс-службе главы государства отметили, что в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности общественных организаций и их публичной отчетности.

Темы: БППдекларацииПорошенкоВерховная Рада
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