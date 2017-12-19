Суддя КС, звільнений за порушення присяги, оскаржив це рішення

Суддя Конституційного суду Анатолій Головін, звільнений у 2014 році Верховною Радою за порушення присяги, оскаржив своє звільнення у Вищому адміністративному суді.

Про це свідчить постанова ВАСУ від 11 грудня.

"Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді" від 24 лютого 2014 року № 775-VII в частині припинення повноважень ОСОБА_8 (Анатолій Головін – ред.) та звільнення його з посади судді Конституційного Суду України за порушення присяги", - йдеться в тексті рішення.

Відзначається, що постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про її перегляд Верховним судом, якщо таку скаргу не було подано. Водночас постанову може переглянути Верховний суд.

Позовні вимоги Головін мотивував тим, що постанова ВР, якою його звільнили з посади судді за порушення присяги, є незаконною.

Суддя зазначав, що не порушував присягу, і наголошував на тому, що його може звільнити орган, який його призначав чи обирав, на основі висновку постійної комісії з питань регламенту та етики КС про порушення присяги.

Питання стосовно порушення Головіним присяги, за словами судді, ні комісією, ні самим Конституційним судом не розглядалось.

Також Головін наголосив, що на пленарному засіданні Ради 24 лютого 2014 року питання щодо звільнення суддів КС розглядалось за скороченою процедурою, що, на його думку, суперечить положенням регламенту Ради.

Також Головін переконаний, що Рада порушила принципи індивідуальної відповідальності та рівності, оскільки не встановлювала вину кожного з суддів, про яких йдеться в постанові.

Суд погодився з доводами Головіна.

"Радою не ініціювалось питання про порушення присяги суддею Головіним А.С., відповідно не обговорювалось вказане питання ні постійною комісією з питань регламенту та етики, ні власне Конституційним судом", - йдеться в тексті постанови.

"Рада не змогла довести законність свого рішення, спростувати доводи позивача про протилежне, натомість позивачем обґрунтовано доведено невідповідність спірної постанови як національному законодавству, так і нормам міжнародного права, з наданням відповідних доказів, що підтверджують це", - пояснив своє рішення ВАСУ.

Як відомо, 24 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду присяги судді", якою звільнила за порушення присяги суддів КС Анатолія Головіна, Михайла Колоса, Марію Маркуш, В’ячеслава Овчаренка та Олександра Пасенюка.

Вказаною постановою парламент також запропонував президенту та з’їзду суддів звільнити за порушення присяги суддів КС, призначених за їхньою квотою, а саме: Юрія Бауліна, Сергія Вдовіченка, Василя Бринцева, Михайла Гультая, Михайла Запорожця, Олега Сергейчука, Наталю Шапталу.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Януковича – зокрема, у так званій справі про парламентських "тушок", а також справі про повернення Конституції 1996 року.

11 червня 2014 року Вищий адміністративний суд за результатами розгляду позову Пасенюка визнав незаконною вказану постанову Верховної Ради в частині дострокового припинення повноважень та звільнення з посади судді КС Олександра Пасенюка у зв’язку з порушенням присяги.

Крім того, ВАСУ зобов’язав Верховну Раду розглянути заяву Пасенюка про відставку з посади судді.

25 червня 2014 року Олександр Пасенюк брав участь у засіданні Конституційного суду.

Також ВАСУ визнав незаконною вказану постанову ВР у частині звільнення з посади судді КС В’ячеслава Овчаренка.

У жовтні стало відомо, що суддів КС часів Януковича нагородили за зміцнення правосуддя.