Судья КС, уволенный за нарушение присяги, обжаловал это решение

Судья Конституционного суда Анатолий Головин, уволенный в 2014 году Верховной Радой за нарушение присяги, обжаловал свое увольнение в Высшем административном суде.

Об этом свидетельствует постановление ВАСУ от 11 декабря.

"Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи" от 24 февраля 2014 года № 775-VII в части прекращения полномочий ЛИЦО_8 (Анатолий Головин – ред.) и освобождения его от должности судьи Конституционного Суда Украины за нарушение присяги", - говорится в тексте решения.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу по истечении срока подачи заявления о пересмотре Верховным судом, если такая ​​жалоба не была подана. В то же время постановление может пересмотреть Верховный суд.

Исковые требования Головин мотивировал тем, что постановление ВР, которым его уволили с должности судьи за нарушение присяги, является незаконным.

Судья отмечал, что не нарушал присягу, и подчеркивал, что его может уволить орган, который его назначал или избирал, на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС о нарушении присяги.

Вопрос о нарушении Головиным присяги, по словам судьи, ни комиссия, ни сам Конституционный суд не рассматривали.

Также Головин отметил, что на пленарном заседании Рады 24 февраля 2014 года вопрос об увольнении судей КС рассматривался по сокращенной процедуре, что, по его мнению, противоречит положениям регламента Рады.

Также Головин уверен, что Рада нарушила принципы индивидуальной ответственности и равенства, поскольку не устанавливала вину каждого из судей, о которых говорится в постановлении.

Суд согласился с доводами Головина.

"Рада не инициировала вопрос о нарушении присяги судьей Головиным А.С., соответственно не обсуждался указанный вопрос ни постоянной комиссией по вопросам регламента и этики, ни собственно Конституционным судом", - говорится в тексте постановления.

"Рада не смогла доказать законность своего решения, опровергнуть доводы истца об обратном, зато истцом обоснованно доказано несоответствие спорного постановления как национальному законодательству, так и нормам международного права, с предоставлением соответствующих доказательств, подтверждающих это", - объяснил свое решение ВАСУ.

Как известно, 24 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда присяги судьи", которым уволила за нарушение присяги судей КС Анатолия Головина, Михаила Колоса, Марию Маркуш, Вячеслава Овчаренко и Александра Пасенюка.



Указанным постановлением парламент также предложил президенту и съезду судей уволить за нарушение присяги судей КС, назначенных по их квоте, а именно: Юрия Баулина, Сергея Вдовиченко, Василия Брынцева, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Олега Сергейчука, Наталью Шапталу.



Основанием для увольнения от должности указанных судей КС парламент признал принятия ими с нарушением закона и своего долга ряда резонансных решений в период правления Януковича – в частности, по так называемому делу о парламентских "тушках", а также делу о возврате Конституции 1996 года.



11 июня этого года ВАСУ по результатам рассмотрения иска Пасенюка признал незаконным указанное постановление Верховной Рады в части досрочного прекращения полномочий и увольнения судьи КС Александра Пасенюка в связи с нарушением присяги.



Кроме того, ВАСУ обязал Верховную Раду рассмотреть заявление Пасенюка об отставке с должности судьи.



25 июня судья КС Александр Пасенюк принимал участие в заседании Конституционного суда.

Аналогичное решение ВАСУ постановил также по уволенному за нарушение присяги судье КС Вячеславе Овчаренко.

В октябре стало известно, что судей КС времен Януковича наградили за укрепление правосудия.