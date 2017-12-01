У США офіційно визнали Bitcoin

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Перший дозвіл отримала група Чиказької товарної біржі (CME Group Inc).

"Біткоїн - це віртуальна валюта, це товар, з яким ми ще жодного разу не стикалися. Ми очікуємо жорсткого моніторингу від торговельних майданчиків", - підкреслив голова комісії Крістофер Джанкарло.



За інформацією агентства, перші торги можуть пройти 18 грудня. Водночас на біржі стверджують, що готові стартувати "хоч зараз".

Купити бінарні опціони на біткоїн також можна буде через брокера Cantor Exchange - він входить у велику фінансову компанію Cantor Fitzgerald, яка також отримала дозвіл американської влади.

Як відомо, у ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїн обвалився майже на 20% - з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі.