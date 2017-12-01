Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США офіційно визнали Bitcoin

П'ятниця, 1 грудня 2017, 23:35

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила почати торгівлю ф'ючерсами на біткоїн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Перший дозвіл отримала група Чиказької товарної біржі (CME Group Inc).

"Біткоїн - це віртуальна валюта, це товар, з яким ми ще жодного разу не стикалися. Ми очікуємо жорсткого моніторингу від торговельних майданчиків", - підкреслив голова комісії Крістофер Джанкарло.

За інформацією агентства, перші торги можуть пройти 18 грудня. Водночас на біржі стверджують, що готові стартувати "хоч зараз".

Купити бінарні опціони на біткоїн також можна буде через брокера Cantor Exchange - він входить у велику фінансову компанію Cantor Fitzgerald, яка також отримала дозвіл американської влади.

Як відомо, у ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїн обвалився майже на 20% - з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: