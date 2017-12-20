Бойко: Закон по Донбасу може зірвати обмін полоненими

Нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко заявив, що голосування за законопроект про деокупацію Донбасу може зірвати обмін полоненими.

Про це він сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Він додав, що представники фракції "Опозиційний блок" проти даного документу, оскільки це "безпредметна декларація", яка не приведе до вирішення миру.

"Ми вважаємо, що голосування за цей проект може зірвати процес обміну полоненими. сподіваюсь, що парламент буде відповідальним перед виборцям, які чекають миру, тому будь-які речі, які можуть зірвати обмін полоненими не повинні з'являтися в сесійні залі", - сказав Бойко.

"Наразі мають бути перемовини між керівництвом нашої держави та керівництвом РФ. Адже питання щодо обміну полоненими та відновлення територіальної цілісності потребують обговорення на найвищому рівні", - додав політик.

Він також зазначив, що вихід росіян із СЦКК - це "внутрішня справа центру", яка не йде на користь Україні.

В свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій у сесійній залі сказав, що наступна парламентська сесія буде 16 січня, тож депутати зможуть розглянути питання щодо визнання Росії агресором та інші питання уже в наступному році.

Як повідомлялося, 20 грудня Геращенко пояснила Верховній Раді, чому фракція "Блок Петра Порошенка" пропонує відкласти голосування за законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За її словами, ініціатива БПП пов'язана з обміном заручників, який може зірватися через передчасне ухвалення закону.

18 грудня БПП запропонував відкласти голосування закону про деокупацію, оскільки він потребує додаткових консультацій.

Але фракція "Народний фронт" виступила за голосування щодо законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу вже в четвер, 21 грудня.

6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.