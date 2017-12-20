Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойко: Закон по Донбассу может сорвать обмен пленными

Среда, 20 декабря 2017, 10:35

Нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что голосование за законопроект о деоккупации Донбасса может сорвать обмен пленными.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он добавил, что представители фракции "Оппозиционный блок" против данного документа, поскольку это "беспредметная декларация", которая не приведет к миру.

"Мы считаем, что голосование за этот проект может сорвать процесс обмена пленными. Надеюсь, что парламент будет ответственным перед избирателям, которые ждут мира, поэтому любые вещи, которые могут сорвать обмен пленными не должны появляться в сессионном зале", - сказал Бойко.

"Сейчас должны быть переговоры между руководством нашего государства и руководством РФ. Ведь вопрос по обмену пленными и восстановление территориальной целостности требуют обсуждения на самом высоком уровне", - добавил политик.

Он также отметил, что выход россиян из СЦКК - это "внутреннее дело центра", которое не идет на пользу Украине.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий в сессионном зале сказал, что следующая парламентская сессия будет 16 января, поэтому депутаты смогут рассмотреть вопрос о признании России агрессором и другие вопросы уже в следующем году.

Как сообщалось, 20 декабря Геращенко объяснила Верховной Раде, почему фракция "Блок Петра Порошенко" предлагает отложить голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса.

По ее словам, инициатива БПП связана с обменом заложников, который может сорваться из-за преждевременного принятия закона.

8 декабря БПП предложил отложить голосование закона о деоккупации, поскольку он требует дополнительных консультаций.

Однако фракция "Народный фронт" выступила за голосование по законопроекту №7163 о реинтеграции Донбасса уже в четверг, 21 декабря.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7163 о реинтеграции Донбасса.

Также в этот день депутаты поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Яна Миланова, УП
Темы: УкраинаДонбассоккупацияВерховная Радапленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Украина
War Speeches. Россия не в восторге от результатов Вильнюсского саммита и хочет гарантий своей безопасности
В ГУР показали, как чеченские добровольцы уничтожили грузовик с российскими оккупантами
Контуры культурной деколонизации Украины
Последние новости
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
Все новости...
Реклама: