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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 20 грудня 2017, 20:35

Вимоги ЄС по безвізу, РФ висуває умови по СЦКК, "новорічне перемир'я", вбивство Окуевої, підозра для Мартиненка, Каплін, ZIK, Крим, ДБР - новини, які обговорювали 20 грудня.

Про умови ЄС по безвізу. ЄС визнає продовження виконання критеріїв візової лібералізації Україною, однак у світлі останніх подій вимагає негайних дій задля забезпечення повноцінної імплементації і сталості реформ.

Про умови РФ. Росія готова повернути своїх військових у спільний центр з контролю й координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі в разі виконання низки вимог. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантій безпеки тощо.

Про "новорічне перемир'я". Тристороння контактна група у Мінську підтвердила необхідність провести обмін заручників до новорічних свят і припинити вогонь з півночі 23 грудня.

Про водомети. Кабінет міністрів дозволив військовослужбовцям Національної гвардії використовувати водомети при температурі повітря вище +10 градусів у натовпі.

Про Окуєву. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої було замовним і його виконав кілер з Росії.

Про Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила екс-нардепу від НФ Миколі Мартиненку оновлену остаточну підозру.

Про Капліна. Народний депутат Сергій Каплін та його прихильники сьогодні увірвалися в Міністерство юстиції.

Про ZIK. Медіа-експерт, екс-член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Катерина Загорій наголошує, що інформація, що була розповсюджена телеканалом ZIK про нібито спробу рейдерського захоплення є вигадкою та наклепом.

Про Крим. 26 країн-членів Генеральної Асамблеї ООН проголосували проти оновленої резолюції з прав людини в окупованому Криму.

Про ДБР. Директор державного  бюро розслідування Роман Труба заявив, що бюро має повноцінно розпочати роботу у вересні 2018 року.

Про затримання російського агентаСпівробітники контррозвідки Служби безпеки викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіяКримКабінет міністрів
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