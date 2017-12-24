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БПП говорит, что победила на выборах в 51 объединенной громаде

Воскресенье, 24 декабря 2017, 22:01

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад на выборах 24 декабря.

Об этом партия заявила в Facebook.

"По результатам предварительного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, более 50 процентов кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в сообщении.

В БПП утверждают, что наибольшую поддержку получили в Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

Кроме того, по информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.

Темы: БППвиборы
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