БПП говорит, что победила на выборах в 51 объединенной громаде

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад на выборах 24 декабря.

Об этом партия заявила в Facebook.

"По результатам предварительного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, более 50 процентов кандидатов на должности председателей ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в сообщении.

В БПП утверждают, что наибольшую поддержку получили в Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

Кроме того, по информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.