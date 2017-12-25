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АТО: Бойовики порушують перемир’я, застосовуючи міномети

Понеділок, 25 грудня 2017, 06:38

Минулої доби російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська за темної пори доби не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення ЗСУ біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Як зазначили у штабі, підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.

Як повідомлялось, попередньої доби, 23 грудня, бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув.

Як відомо, з опівночі 23 грудня в зоні АТО оголошений режим припинення вогню. Відповідне рішення було погоджене 20 грудня Тристоронньою контактною групою у Мінську.

Теми: АТОбойові діїДонбасМінські угоди
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