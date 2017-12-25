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АТО: Боевики нарушают перемирие, применяя минометы

Понедельник, 25 декабря 2017, 06:38

За прошедшие сутки российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска  в темное время суток  не прекратили обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении враг более часа вел огонь из 82-мм минометов по позициям сил АТО вокруг Крымского и выпустил в общей сложности более двадцати мин.

На Донецком направлении в вечернее время противник из стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления ВСУ у Авдеевки и Красногоровки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики нарушали перемирие неподалеку Каменки.

Как отметили в штабе, подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

Как сообщалось, в предыдущие сутки, 23 декабря, боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ВСУ погиб.

Как известно, с полуночи 23 декабря в зоне АТО объявлен режим прекращения огня. Соответствующее решение было согласовано 20 декабря трехсторонней контактной группой в Минске.

Темы: АТОбоевые действияДонбассМинские соглашения
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