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Вибори в ОТГ: Поліція отримала 73 повідомлення про порушення

Понеділок, 25 грудня 2017, 08:02

В неділю на виборах до 51 окремої територіальної громади до поліції надійшло 73 повідомлення про порушення.

Про це пише Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

"Станом на 21.00 (неділі, - ред.) до поліції надійшло 73 повідомлення про порушення, відкрито 12 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ст 160 Кримінального кодексу "Підкуп виборця, учасника референдуму" відкрито по одному провадженню у Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях, 3 провадження на Чернігівщині та 4 – на Полтавщині.

Також  в Черкаській та Полтавській областях поліцейські розпочали по одному кримінальному провадженню за ст. 158 "Фальсифікація виборчих документів".

Як відомо, 24 грудня в Україні тривали вибори у 51 об'єднаній територіальній громаді в 17 областях.

Поліція відкрила кримінальні провадження за 10 фактами порушень під час виборчого процесу на виборах в ОТГ.

Також на виборчу дільницю в селещі Лиманка Одеської області прибула слідчо-оперативна група, яка затримала трьох осіб.

За інформацією партії "Батьківщина", середня явка виборців склала 55%.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" стверджує, що її кандидати отримають більше половини посад голів окремих територіальних громад.

Партія "Батьківщина" заявила, що її кандидати стануть головами в чотирьох об’єднаних територіальних громадах.

Українська правда

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Теми: поліціявибори
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