Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в ОТГ: Полиция получила 73 сообщения о нарушениях

Понедельник, 25 декабря 2017, 08:02

В воскресенье на выборах в 51 отдельной территориальной громаде в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях.

Об этом пишет Министерство внутренних дел в Facebook.

"По состоянию на 21.00 (воскресенья, - ред.) в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по ст 160 Уголовного кодекса "Подкуп избирателя, участника референдума" открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, 3 производства на Черниговщине и 4 - на Полтавщине.

Также в Черкасской и Полтавской областях полицейские начали по одному уголовному производству по ст. 158 "Фальсификация избирательных документов".

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

По информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.

Партия "Батькивщина" заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах.

Украинская правда

Темы: полициявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
полиция
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Кабмин назначил главу Нацполиции
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: