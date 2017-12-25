Выборы в ОТГ: Полиция получила 73 сообщения о нарушениях

В воскресенье на выборах в 51 отдельной территориальной громаде в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях.

Об этом пишет Министерство внутренних дел в Facebook.

"По состоянию на 21.00 (воскресенья, - ред.) в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по ст 160 Уголовного кодекса "Подкуп избирателя, участника референдума" открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, 3 производства на Черниговщине и 4 - на Полтавщине.

Также в Черкасской и Полтавской областях полицейские начали по одному уголовному производству по ст. 158 "Фальсификация избирательных документов".

Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.

Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.

Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.

По информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.

Партия "Батькивщина" заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах.

Украинская правда