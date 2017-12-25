Выборы в ОТГ: Полиция получила 73 сообщения о нарушениях
В воскресенье на выборах в 51 отдельной территориальной громаде в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях.
Об этом пишет Министерство внутренних дел в Facebook.
"По состоянию на 21.00 (воскресенья, - ред.) в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по ст 160 Уголовного кодекса "Подкуп избирателя, участника референдума" открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, 3 производства на Черниговщине и 4 - на Полтавщине.
Также в Черкасской и Полтавской областях полицейские начали по одному уголовному производству по ст. 158 "Фальсификация избирательных документов".
Как известно, 24 декабря в Украине проходили выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях.
Полиция открыла уголовные производства по 10 фактам нарушений во время избирательного процесса на выборах в ОТГ.
Также на избирательный участок в поселке Лиманка Одесской области прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек.
По информации партии "Батькивщина", средняя явка избирателей составила 55%.
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" утверждает, что ее кандидаты получат больше половины должностей председателей отдельных территориальных громад.
Партия "Батькивщина" заявила, что ее кандидаты станут головами в четырех объединенных территориальных громадах.
Украинская правда