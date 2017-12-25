Спецтехноекспорт: Цьогоріч в Україну вже надходила летальна зброя зі США

У 2017 році в Україну вже надходила летальна зброя зі Сполучених Штатів: це партія гранатометів PSRL-1, які є глибокою модернізацією радянського РПГ-7.

Про це в інтерв'ю "Донбасс.Реалії" заявив Павло Барбул, директор державного підприємства "Спецтехноекспорт", яке спеціалізується на торгівлі військовими технологіями.

За словами Барбула, на зовнішніх ринках зберігаються значні обмеження щодо продажу Україні летальної зброї.

PSRL-1 Україні постачає американська компанія AirTronic USA. Керівник компанії Річард Вендівер в інтерв'ю "Голосу Америки" заявляв, що PSRL-1 переважає радянський аналог за технічними параметрами, зокрема, за дальністю ефективної стрільби, яка зросла з 300 до 800 метрів.

"Оптичну систему ми створили свою: вона значно простіша, ніж у РПГ-7, і працює з усіма видами снарядів", - зазначив Вендівер.

Деталі контракту на поставку гранатометів в Україну сторони не розкривають, але за інформацією військових експертів, перша партія PSRL-1 налічувала 100 одиниць і нині використовується Нацгвардією.

Також Барбул повідомив, що на потреби Збройних сил закуповують аналоги радянських боєприпасів, виробництво яких налагоджене в країнах колишнього соцтабору.

Йдеться зокрема про ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси до гранатометів, деякі артилерійські припаси – 100 мм і 152 мм. Країни, які продають України це озброєння, а також ціни на нього Барбул не назвав.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні, повідомив американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі.

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

У МЗС РФ заявили, що США у певному сенсі перетнули межу, оголосивши про намір передавати Україні озброєння прямий вражаючої дії, і такі плани США загрожують зривом процесу мирного врегулювання і заважають виконанню мінських домовленостей.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

Раніше повідомлялося, що Держдеп схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

Українська правда