Спецтехноэкспорт: В этом году в Украину уже поступало летальное оружие из США

В 2017 году в Украину уже поступала летальная оружие из США: это партия гранатометов PSRL-1, которые являются глубокой модернизацией советского РПГ-7.

Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" заявил Павел Барбул, директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт", которое специализируется на торговле военными технологиями.

По словам Барбула, на внешних рынках сохраняются значительные ограничения на продажу Украине летального оружия.

PSRL-1 Украине поставляет американская компания AirTronic USA. Руководитель компании Ричард Вендивер в интервью "Голосу Америки" заявил, что PSRL-1 лучше советского аналога по техническим параметрам, в частности, по дальности эффективной стрельбы, которая возросла с 300 до 800 метров.

"Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов", - отметил Вендивер.

Детали контракта на поставку гранатометов в Украину стороны не раскрывают, но по информации военных экспертов, первая партия PSRL-1 насчитывала 100 единиц и сейчас используется Нацгвардией.

Также Барбул сообщил, что на нужды Вооруженных сил закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря.

Речь идет в частности о ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы - 100 мм и 152 мм. Страны, которые продают Украине это вооружение, а также цены на него Барбул не назвал.

Как известно, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

В МИД РФ заявили, что США в определенном смысле пересекли границу, объявив о намерении передавать Украине вооружение прямого поражающего действия, и такие планы США грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей.

Украина передавала США весь перечень вооружения, которое хотела бы получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе.

Украинская правда