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Собчак запропонувала Навальному стати довіреною особою на виборах

Понеділок, 25 грудня 2017, 20:08

Ксенія Собчак запропонувала Олексію Навальному - засновнику "Фонду боротьби з корупцією" та кандидату в президенти РФ, якого відмовилися реєструвати в ЦВК, стати її довіреною особою, якщо ЦВК зареєструє її як офіційного кандидата.

Як повідомляє РБК, Собчак виступила з такою пропозицією у своєму Instagram.

Вона заявила, що вважає "жахливою несправедливістю і черговою помилкою влади" недопуск Навального до участі у майбутніх президентських виборах.

"Спільна справа важливіше. Тому я продовжую закликати усі демократичні опозиційні сили до об'єднання. І в разі моєї реєстрації пропоную Олексію Навальному стати моєю довіреною особою", - зазначила Собчак.

Як відомо, вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.

24 грудня у Москві та інших містах РФ ініціативні групи провели збори і висунули кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

25 грудня ЦВК РФ відмовився реєструвати кандидатуру опозиціонера Олексія Навального на вибори президента Росії, той у свою чергу закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориРосіяСобчак
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