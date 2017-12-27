73 на 233: Геращенко уточнила количество пленных, которых обменяли

Во время обмена заложниками в среду украинская сторона передала боевикам 233 человека, забрала - 73.

Об этом рассказала уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Освобождены 73 украинских заложника, которые длительное время незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказала она.

По ее словам, украинская сторона, в свою очередь, передала 233 человека из списка в 306 путем помилования и освобождения их из-под стражи.

Геращенко рассказала, что они совершили преступления, но к ним были применены измененные меры пресечения или процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством.

Она подчеркнула, что среди переданных нет таких, которые совершили убийства и другие тяжкие преступления и не подпадают под процедуру помилования.

По ее информации, среди освобожденных боевиками - бойцы батальона "Кривбасс" Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, который пережил страшные пытки в застенках ОРДО.

Также среди освобожденных есть легендарные "киборги" - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще с обороны Донецкого аэропорта.

Кроме того, по ее словам, удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко и Александра Калина, которых раненых схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016 года, во время тяжелых боевых действий на фронте.

Информацию о количестве заложников подтвердили в Генеральной прокуратуре.

"По информации заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской, окончательные цифры обмена 73/233. Из тех, кого мы забрали с неподконтрольной территории, одна женщина отказалась возвращаться, сказала, что имеет проукраинскую позицию, но семья в Донецке, поэтому она остается. 26 человек отказались ехать в ОРДО/ОРЛО", - процитировала слова Стрижевской пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Как сообщалось, в среду завершился обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной. представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко говорила, что украинская сторона получила 74 заложников.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявлял, что из 306 человек украинская сторона передала боевикам 237 человек.