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Звільнення заручників: Порошенко дав важливу обіцянку тим, хто лишився

Середа, 27 грудня 2017, 22:37

Президент Петро Порошенко пообіцяв, що після повернення в середу 73 заручників з ОРДЛО українська сторона з ще більшою ретельністю працюватиме над звільненням тих, кого продовжують утримувати проти їхньої волі.

Таку заяву він зробив 27 грудня ввечері на злітному полі в аеропорту Харкова, куди раніше на вертольотах прибули звільнені українці.

"Хочу заявити, і я впевнений, що хлопці, які зараз на окупованій території, це почують. Ми будемо з потрійною енергією працювати над вашим звільненням. І будемо робити все, щоб це сталося якомога швидше", - цитує його слова "Інтерфакс Україна".

Глава держави нагадав, що українські політв'язні залишаються також в Росії та в окупованому нею Криму.

"Ми будемо боротися і за те, щоб і Сущенко, і Сенцов, і інші, хто знаходиться в Росії і в окупованому Криму, як можна швидше були звільнені. І міжнародна солідарність, і наша рішучість - тому запорука. Нехай вони почують нас і знають, що у нас за них болить серце, і ми боремося за їх звільнення", - сказав Порошенко.

Президентський літак з визволеними із полону бойовиків українцями вже вилетів з Харкова до Києва.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб між української стороною та бойовиками ОРДЛО.

Українська сторона отримала 73 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками ще 103 особи.

Теми: ПорошенкозаручникиполоненіДонбасОРДЛО
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