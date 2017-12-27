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Освобождение заложников: Порошенко дал важное обещание тем, кто остался

Среда, 27 декабря 2017, 22:37

Президент Петр Порошенко пообещал, что после возвращения в среду 73 заложников из ОРДЛО украинская сторона с еще большим усердием будет работать над освобождением тех соотечественников, которых продолжают удерживать против их воли.

Такое заявление он сделал 27 декабря вечером на взлетном поле в аэропорту Харькова, куда ранее на вертолетах прибыли освобожденные украинцы.

"Хочу заявить, и я уверен, что ребята, которые сейчас на оккупированной территории, это услышат. Мы будем с тройной энергией работать над вашим освобождением. И будем делать все, чтобы это произошло как можно скорее", - цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

Глава государства напомнил, что украинские политзаключенные остаются также в России и оккупированном ею Крыму.

"Мы будем бороться и за то, чтобы и Сущенко, и Сенцов, и остальные, кто находится в России и в оккупированном Крыму, как можно скорее были освобождены. И международная солидарность, и наша решительность - тому залог. Пусть они услышат нас и знают, что у нас за них болит сердце, и мы боремся за их освобождение", - сказал Порошенко.

Президентский самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами уже вылетел из Харькова в Киев.

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лиц между украинской стороной и боевикаами ОРДЛО.

Украинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

Темы: ПорошенкозаложникипленныеДонбассОРДЛО
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