Тіллерсон закликав РФ повернутись до СЦКК і зменшити рівень насильства на Донбасі

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Росію повернути свого представника до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) і зменшити рівень насильства.

Про це повідомляє Держдеп США за результатами телефонної розмови держсекретаря Тіллерсона та голови МЗС Росії Лаврова, яка відбулась у вівторок, 26 грудня.

"Наголошуючи на стурбованості США у зв’язку із зростанням насильства на сході Україні, секретар звернувся з проханням, аби РФ повернула своїх представників до СЦКК та зменшила рівень насильства", – йдеться у заяві речника Держдепу США Гетер Науерт.

Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і державний секретар США Рекс Тіллерсон в телефонній розмові обговорили конфлікт в Україні.

Під час обговорення двосторонніх відносин Лавров і Тіллерсон домовилися активізувати діалог з актуальних проблем у сфері стратегічної стабільності і залишатися в тісному контакті, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 7 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російських офіцерів у СЦКК на Донбасі поставили у "нестерпні умови".

14 грудня спостерігачам місії ОБСЄ передали лист від Міноборони РФ з повідомленням про те, що Росія збирається відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил з СЦКК.

19 грудня російські офіцери зі складу СЦКК повернулися до Росії.

Лунали припущення, що це свідчить про намір Росії поглибити збройний конфлікт. Зокрема, загострення на Донбасі не виключав спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер.