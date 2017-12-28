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Довгий закликав генпрокурора зупинитися

Четвер, 28 грудня 2017, 17:19

Народний депутат групи "Воля народу" Олесь Довгий звинувачує генерального прокурора Юрія Луценка в зловживанні службовими повноваженнями і тиску на підлеглих.

Про це він пише 28 грудня на своїй сторінці в Facebook.

На думку Довгого, Луценко "діє в найгірших традиціях колишнього режиму і своїх попередників".

"Закликаю генерального прокурора вчасно зупинитись і сконцентрувати всі свої сили та можливості на розбудові нової країни, в якій верховенство права є безумовним", – пише нардеп.

"Вважаю, що зусилля та повноваження такого політика повинні бути спрямовані на будівництво завтрашнього дня, а не на з’ясування образ минулого – зі зловживанням службовими повноваженнями та безпрецедентним тиском на своїх підлеглих", – наголосив політик.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко обурився рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно народного депутата Олеся Довгого і назвав його "неприйнятним".

Він також повідомив, що прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах при відчуженні понад 1 тисячі гектарів столичної землі на Жуковому острові через так звані кооперативи.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження стосовно народного депутата з групи "Воля народу" Олеся Довгого через недостатність зібраних доказів.

Зазначалось, що за результатами допитів 41 свідка, у тому числі 35 депутатів Київради, не було здобуто жодних доказів про схиляння, тиск чи вказівки з боку Довгого щодо результатів голосування за виділення земельних ділянок.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДовгийГенпрокуратураАнтикорупційна прокуратура
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