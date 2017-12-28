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Шуфричу-молодшому оголосили вирок за ДТП

Четвер, 28 грудня 2017, 17:55
Шуфричу-молодшому оголосили вирок за ДТП

Нестора Шуфрича-молодшого, який збив у Києві людину, засудили до року умовного покарання.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат постраждалого Олексія Мельниченка В'ячеслав Лисенко.

Він розповів, що у четвер відбулося останнє засідання в судовому процесі над Шуфричем-молодшим.

"Вердикт суду: визнати Шуфрича винним в скоєнні правопорушення, призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки і звільнити від відбування основного покарання з відстрочкою на один рік", - написав він.

"За чотири місяці потерпілий пережив кілька операцій, у тому числі на головному мозку, пройшов реабілітаційний курс.

Між сторонами було укладено мирову угоду, в результаті якого Олексію виплатили моральний і матеріальний збиток в розмірі одного мільйона гривень. Так співпало, що саме сьогодні Олексій оформив договір купівлі будинку в Херсоні, звідки родом", - повідомив адвокат.

За словами Лисенка, у січні 2018 року Мельниченко зроблять імплантацію титанової пластини в череп і "тільки після відновлення від операції можна буде говорити про повернення до звичайного життя".

"Все лікування оплачує обвинувачений", - додав він.

Лисенко розповів, що Шуфрич під час суду "повівся людяно".

"Як представник потерпілого на суді я висловив волю Олексія: покарання має бути мінімальним в межах санкцій ст. 75 КК України", - написав він.

"Умови, що полегшують вину, обвинувачений виконав. Покарання, яке він отримав, в даній ситуації за законом є максимально суворим", - написав адвокат.

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав.

Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва застосував запобіжний захід щодо Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді особистої поруки його батька.

Українська правда

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Теми: ШуфричДТПКиїв
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