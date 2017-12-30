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Жириновський став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти РФ

Субота, 30 грудня 2017, 06:24

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом у президенти на виборах у березні 2018 року.

Центральна виборча комісія зареєструвала Жириновського 29 грудня, передає "Радіо Свобода".

Політик брав участь у виборах президента Росії п'ять разів – у 1991 році (7,81% голосів),1996 (5,78%), 2000 (2,7%), 2008 (9,35%) і у 2012 (6,22%).

Як відомо, 6 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента вчетверте, він піде на вибори як самовисуванець.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова.

За результатми опитування, яке провела російська недержавна дослідницька організація "Левада-Центр", на виборах президента РФ кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 61% виборців.

Теми: Росіявибори
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