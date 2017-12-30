Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Останні кібератаки в Україні мають російське походження

Субота, 30 грудня 2017, 11:47

Служба безпеки України заявила, що встановила причетність російських спецслужб до осінніх кібератак на інформаційні системи держустанов та підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сайті СБУ.

"Спеціалісти СБ України зʼясували, що клієнтська частина хакерського програмного забезпечення "DarkTrack" після встановлення на комп’ютери з’єднувалася із серверним обладнанням (контрольно-командними серверами), що мають російські IP-адреси. Фактично підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси та знімати з них інформацію", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у службі стверджують, що зафіксували організовані спецслужбами РФ кібератаки двома різновидами вірусу типу "PSCrypt".

"Співробітники спецслужби задокументували, що хакери, використовуючи методи соціальної інженерії, організували масову фішингову електронну розсилку на офіційні електронні адреси місцевих органів влади. Надіслані файли містили шкідливе програмне забезпечення, призначене для шифрування інформаційних систем регіональних об’єктів критичної інфраструктури", - зазначено у повідомленні.

Як стверджують в СБУ, більшість фішингових листів надходили через російські поштові сервіси.

Також у відомстві заявляють, що попередили масштабне поширення шкідливого програмного забезпечення.

Як відомо, 12 жовтня, напередодні державного свята, Служба безпеки попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

24 жовтня про кібератаку заявив столичний метрополітен та аеропорт в Одесі. Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не є масовими.

Окрім того, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya. Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів із ладу електронний документообіг ЧАЕС.

Служба безпеки України заявляла про причетність спецслужб Росії до атаки вірусу Petya.A в Україні та світі.

Потім у серпні СБУ теж попереджала про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств.

Українська правда

Теми: СБУРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
СБУ
"Румунія-тріп": росіянка влаштувала "бізнес" переправляння українських призовників за кордон
Затримали блогера, який називав ЗСУ злочинцями і перешкоджав врученню повісток
СБУ оголосила підозру у держзраді екснардепу Мураєву
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: