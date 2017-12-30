СБУ: Останні кібератаки в Україні мають російське походження

Служба безпеки України заявила, що встановила причетність російських спецслужб до осінніх кібератак на інформаційні системи держустанов та підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сайті СБУ.

"Спеціалісти СБ України зʼясували, що клієнтська частина хакерського програмного забезпечення "DarkTrack" після встановлення на комп’ютери з’єднувалася із серверним обладнанням (контрольно-командними серверами), що мають російські IP-адреси. Фактично підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси та знімати з них інформацію", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у службі стверджують, що зафіксували організовані спецслужбами РФ кібератаки двома різновидами вірусу типу "PSCrypt".

"Співробітники спецслужби задокументували, що хакери, використовуючи методи соціальної інженерії, організували масову фішингову електронну розсилку на офіційні електронні адреси місцевих органів влади. Надіслані файли містили шкідливе програмне забезпечення, призначене для шифрування інформаційних систем регіональних об’єктів критичної інфраструктури", - зазначено у повідомленні.

Як стверджують в СБУ, більшість фішингових листів надходили через російські поштові сервіси.

Також у відомстві заявляють, що попередили масштабне поширення шкідливого програмного забезпечення.

Як відомо, 12 жовтня, напередодні державного свята, Служба безпеки попереджала про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

24 жовтня про кібератаку заявив столичний метрополітен та аеропорт в Одесі. Працівники кіберполіції перевіряють випадки хакерської атаки та переконують, що наразі вони не є масовими.

Окрім того, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya. Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів із ладу електронний документообіг ЧАЕС.

Служба безпеки України заявляла про причетність спецслужб Росії до атаки вірусу Petya.A в Україні та світі.

Потім у серпні СБУ теж попереджала про можливу нову кібератаку на мережі українських установ та підприємств.

Українська правда