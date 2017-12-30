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Неизвестный в захваченной "Укрпочте" рассказывал заложникам о вариантах взрыва

Суббота, 30 декабря 2017, 18:37
Неизвестный в захваченной Укрпочте рассказывал заложникам о вариантах взрыва

Неизвестный, захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове, рассказывал заложникам о вариантах срабатывания взрывчатки, которую он надел на себя.

Видео его общения с заложниками появилось в сети вечером 30 декабря.

По его словам, во взрывчатке - "несколько тысяч веществ". В случае, если его рука устанет, чтобы держать предохранитель, он переключит его на "специальную педальку", что воспрепятствует "несанкционированному взрыву". 

По данным источников УП в правоохранительных органах, мужчина, который взял заложников в отделении "Укрпочты" - 1977 года, ранее судимый.

В настоящее время для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку в отделении "Укрпочты", привезли его отца, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"На месте работают психологи, правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри. Группа "полиции диалога" продолжает переговоры с правонарушителем, который забаррикадировался в помещении отделения "Укрпочты", взяв в заложники людей", - отметил он.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

По данным Нацполиции, неизвестный заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о его требованиях ничего известно не было. 

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявлял, что по непроверенной информации в заложниках находятся 11 человек, среди которых 2 детей.

На место инцидента прибыл КОРД, полиция расширила оперативный периметр вокруг здания, людей, которые собрались рядом, оттеснили. Ближе к зданию подъехали две машины пожарной службы и 6 машин "скорой". Кафе и небольшие магазины, которые расположены рядом с "Укрпочтой", были закрыты.

Из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин. Территория вокруг здания оцеплена, она контролируется снайперской группой спецназовцев.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет

Украинская правда 

Темы: ХарьковУкрпочтачрезвычайное происшествие
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