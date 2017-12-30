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Знешкодити чоловіка, який захопив пошту в Харкові, допомогла його заручниця

Субота, 30 грудня 2017, 23:42

Одна з жінок, захоплених в заручники в відділенні "Укрпошти" в Харкові, допомогла спецназу потрапити в будівлю.

Про це повідомив прокурор області Юрій Данильченко, передає Інтерфакс-Україна.

"Одна із заручниць відкрила двері, після чого спецпідрозділ проник всередину і знешкодив цього громадянина", - сказав Данильченко журналістам.

За його словами, всі заручники здорові. З ними працюють психологи.

"Всі здорові. Двоє дітей були випущені трохи раніше, ви це бачили. З ними працювали лікарі, психологи. Всі інші заручники без тілесних ушкоджень, зрозуміло, що з психологічними травмами", - резюмує він.

Як уточнив начальник ГУ Нацполіціі в Харківській області Олег Бех, на момент, коли злочинець був знешкоджений, в заручниках залишалися 4 людини з 9 дорослих і двох дітей, захоплених спочатку.

"Залишився хлопець, відвідувач був цього відділення і три жінки, співробітниці цього відділення. Вони дуже мужньо поводилися, дуже багато в чому нам допомогли. Вони були з нами в контакті. Ми працювали з їх родичами, і ми їм дуже вдячні за те, що вони так гідно витримали таку надзвичайну подію", - сказав Бех.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У приміщенні "Укрпошти" перебували люди, поліція уточнювала інформацію про них.

Він заявив, що  на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Про його вимоги нічого відомо не було. 

Згодом звільнити вдалося 5 громадян: двох дітей 11 і 13 років, а також трьох жінок.

Звільнений підліток Андрій Ремига розповів подробиці перебування у заручниках

За фактом подій у Харкові відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує від 7 до 15 років.

Ввечері 30 грудня силовики провели спецоперацію, в ході якої з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" було звільнено усіх заручників, а зловмисника затримано

Чоловік, який захопив відділення "Укрпошти", раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, і, ймовірно, потребує допомоги психіатрів.

Теми: Харківзаручники
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