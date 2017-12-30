Обезвредить захватившего почту в Харькове помогла его заложница

Одна из женщин, захваченных в заложницы в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла спецназу попасть в здание.

Об этом сообщил прокурор области Юрий Данильченко, передает Интерфакс-Украина.

"Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло вовнутрь и обезвредило этого гражданина", – сказал Данильченко журналистам в субботу вечером.

По его словам, все заложники здоровы. С ними работают психологи.

"Все здоровы. Двое детей были выпущены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", – резюмирует он.

Как уточнил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, на момент, когда преступник был обезврежен, в заложниках оставались 4 человека из 9 взрослых и двух детей, захваченных изначально.

"Остался парень, посетитель был этого отделения и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное событие", – сказал Бех.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении "Укрпочты" находились люди, полиция уточняла информацию о них.

Он заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. О его требованиях ничего известно не было.

Предварительно, в заложниках находились 11 человек, среди которых 2 детей.

Позже из плена удалось освободить 5 граждан: двух детей 11 и 13 лет, а также трех женщин.

Освобожденный из здания "Укрпочты" подросток Андрей Ремыга рассказал подробности пребывания в заложниках.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.

Вечером 30 декабря из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Мужчина, захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, по всей вероятности нуждается в помощи психиатров.