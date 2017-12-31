В Поліції розказали подробиці звільнення харківських заручників

Під час перемовин із терористом начальник кримінальної поліції Харківської області В'ячеслав Давиденко запропонував бути заручником замість дітей і жінок.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Після підтвердження інформації про захоплення заручників у відділенні "Укрпошти" в центрі Харкова, поліція негайно забезпечила евакуацію громадян.

О 15:39 правоохоронці встановили телефонний контакт із заручниками, а о 16:00 було отримано відеоматеріал, на якому терорист демонструє одягнену на тіло вибухівку і заявляє, що вона складається із тисячі вражаючих елементів, які він приведе в дію за допомогою пристрою, що тримає у руці.

За наказом першого заступника міністра Сергія Ярового були підняті співробітники Департаменту КОРД м. Києва, які на літаку Національної гвардії вилетіли в Харків.

Водночас харківський КОРД та спецпідрозділ СБУ "Альфа" зайняли вихідні позиції, взявши очеплену територію під снайперський контроль.

Групі переговірників "поліції діалогу" вдалося вмовити чоловіка звільнити двох неповнолітніх 11 і 13 років, а також трьох жінок, одна з яких – похилого віку.

В обмін йому було запропоновано взяти керівника кримінальної поліції Харківської області В’ячеслава Давиденка, який перебував у цивільному одязі.

Зловмисник погодився на звільнення людей, однак відмовився від обміну їх на співробітника поліції.

В цей час працівники карного розшуку Харківщини проводили заходи щодо його ідентифікації.

Після опитування звільнених заручників за наявними прикметами та специфічними особливостями поведінки та рис обличчя – правопорушника вдалося ідентифікувати.

Ним виявився раніше судимий мешканець Харкова.

Ця інформація значно допомогла в роботі над його психологічним портретом і прогнозах щодо його подальших намірів, зазначають у поліції.

Керівництвом штабу було прийнято рішення залучити до переговорного процесу батька зловмисника, який погодився та надав характеристику сина.

Як повідомляється, правоохоронці розглядали варіант штурму приміщення, однак його ускладнювало підвищене технічне укріплення самого приміщення "Укрпошти": вікна заґратовані з середини, вхідні двері – подвійні, заґратовані із внутрішнім засувом.

При цьому злочинець кілька разів виходив з переговорного процесу, впадав в істерику, погрожував вбити заручників, якщо спецназ піде на штурм.

Також поліції стало відомо, що правопорушник знайшов в речах заручників алкоголь.

Як повідомлялось, встановити наміри чоловіка під час перемовин було неможливо - він поводився неадекватно.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". У заручниках перебували 11 осіб, серед яких 2 дітей.

Ввечері 30 грудня силовики провели спецоперацію, в ході якої з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" було звільнено усіх заручників, а зловмисника затримано.

Як повідомив прокурор області Юрій Данильченко потрапити в будівлю спезназу допомогла одна з жінок, захоплених в заручники.