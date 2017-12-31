В полиции рассказали подробности освобождения харьковских заложников

Во время переговоров с террористом начальник криминальной полиции Харьковской области Вячеслав Давыденко предложил быть заложником вместо детей и женщин.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

После подтверждения информации о захвате заложников в отделении "Укрпочты" в центре Харькова, полиция немедленно обеспечила эвакуацию граждан.

В 15:39 правоохранители установили телефонный контакт с заложниками, а в 16:00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует надетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие с помощью устройства, которое держит в руке.

По приказу первого заместителя министра Сергея Ярового были подняты сотрудники Департамента КОРД г. Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков.

В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ "Альфа" заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.

Группе переговорщиков "полиции диалога" удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин.

Взамен ему было предложено взять руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде.

Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.

В это время сотрудники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации.

После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическим особенностям поведения и черт лица - правонарушителя удалось идентифицировать.

Им оказался ранее судимый житель Харькова.

Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозами относительно его дальнейших намерений, отмечают в полиции.

Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который согласился и дал характеристику сына.

Как сообщается, правоохранители рассматривали вариант штурма помещения, однако его затрудняло повышенное техническое укрепление самого помещения "Укрпочты": окна зарешеченные изнутри, входные двери - двойные, зарешеченные с внутренним запором.

При этом преступник несколько раз выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.

Также полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь.

Как сообщалось, установить намерения мужчины во время переговоров было невозможно - он вел себя неадекватно.

Как известно, днем ​​30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В заложниках находились 11 человек, среди которых 2 детей.

Вечером 30 декабря силовики провели спецоперацию, в ходе которой из помещения захваченного здания "Укрпочты" были освобождены все заложники, а злоумышленник задержан.

Как сообщил прокурор области Юрий Данильченко попасть в здание спезназу помогла одна из женщин, захваченных в заложники.