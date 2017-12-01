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Ситник спростував заяви Луценка про "незаконних агентів НАБУ"

П'ятниця, 1 грудня 2017, 14:07

Керівник національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що інформація генпрокурора Юрія Луценка про те, що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів, не відповідає дійсності.

Про це він розповів під час брифінгу у п'ятницю, відповідаючи на запитання журналістів.

"Так, це справді штатні працівники. Конкурс був проведений, але нормативні документи  щодо нього засекречені. Інформація генпрокурора не відповідає дійсності", - сказав директор НАБУ.

Крім того, директор НАБУ наголосив, що неправдивою є інформація про провокації агентів щодо ймовірних хабарників.

За його словами, перед початком операції співробітники проходять інструктаж згідно з правилами Європейського суду з прав людини.

"Агенти НАБУ не мають право вчиняти провокативні дії, тільки пасивні... Наголошу, що чиновниця ДМС спочатку сама запропонувала корупційну схему і навіть назвала ціну. Агент бюро потім на зустрічі лише нагадав їй про ту розмову", - розповів Ситник.

"Спецоперація ведеться не проти одного конкретного чиновника, метою є викриття корупційних схем", - додав він.

Також очільник бюро зазначив, що правоохоронці провели більше 10 обшуків у 6 працівників НАБУ у справі хабара чиновниці ДМС.

Ситник додав, що наразі затриманих немає, всі на роботі.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агентами НАБУ є люди, які всупереч закону не проходили конкурсу, але при цьому працюють, мають доступ до таємних документів і прослуховують людей.

Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМС повідомили, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби.  

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУГенпрокуратураЛуценко
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