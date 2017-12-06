У ФБР відповіли на заяви Луценка про НАБУ

Співробітники ФБР працюють з НАБУ у межах визначених Меморандумом щодо порозуміння, підписаним у червні 2016 року.

Про це йдеться у заяві ФБР, яку публікує Голос Америки.

"ФБР дотримується законів України і ніколи не працює за межами визначеними Меморандумом щодо порозуміння", - наголошують у ФБР.

Як сказано у заяві, співробітники ФБР працюють з НАБУ на тимчасовій, ротаційній основі з метою підтримки відносин між сторонами і не є оперативними агентами.

"Будь-які заяви про протилежне – неправдиві", - наголошує американське бюро.

ФБР пояснює, що його працівники взаємодіють із партнерами у правоохоронних агенціях в усьому світі, і допомагають розслідувати корупційні злочини, коли до них звертаються по допомогу.

"Ми цінуємо наші відносини з НАБУ та САП і вважаємо, що їх співробітники професіонали та заслуговують на довіру. НАБУ та САП це молоді організації, які зіткнулись із великими викликами у роботі, яку вони здійснюють для України. ФБР буде і надалі надавати НАБУ та САП підтримку та допомогу, яка їм необхідна у їх важливій роботі заради народу України", - йдеться у документі.

ФБР нагадує, що Меморандум щодо порозуміння між ФБР та НАБУ було ухвалено у червні 2016-го року. Цей документ дозволяє ФБР надавати НАБУ та Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП) допомогу у сфері розслідувань.

Раніше, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

Луценко стверджує, що між ГПУ та НАБУ немає війни.

Пізніше він проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був запрошений разом із представниками НАБУ та САП.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операцію в Міграційній службі проводили спільно з Федеральним бюро розслідувань США – так само, як і у "бурштиновій справі". .

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