ЦВК зареєструвала нового депутата від "Радикальної партії Ляшка"

Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом від "Радикальної партії Ляшка" Валерію Заружко.

Про такий результат засідання ЦВК у четвер повідомляє прес-служба установи.

"Комісія визнала обраною народним депутатом України Заружко Валерію Леонідівну, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, безпартійної, включеної до виборчого списку Радикальної Партії Олега Ляшка під № 28", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що іншою постановою Комісія зареєструвала нардепа Заружко.

Рішення було прийнято у звʼязку з достроковим припиненням Верховною Радою повноважень нардепа Андрія Артеменка.

Раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомляв, що новим депутатом в його політсилі стане мешканка окупованого міста Донецьк, яка "займалася волонтерством та благодійністю".

Вона є керуючим партнером агентства нерухомості "007". На рієлторському сайті вона повідомляла про себе, що працює "тільки з дорогими об'єктами" та входить до клубу "розкішної нерухомості".

Раніше повідомлялося, що народні депутати на чолі з лідером "Радикальної партії" Олегом Ляшком тиснуть на працівників Вищого адміністративного суду України та погрожують їм.

Вони вимагали надати копію судового рішення стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата Андрія Артеменка з відміткою про набрання рішенням законної сили, щоб ЦВК надала мандат наступному за спискам кандидату від "Радикальної партії".

Як відомо, 20 лютого Радикальна партія виключила Андрія Артеменка зі складу фракції.

Причиною став так званий "план нормалізації відносин між Україною і Росією", який Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну для скасування санкцій.

Цей план передбачав виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в аренду Росії на 50 або 100 років. Також Артеменко начебто передав у США докази корумпованості президента України Петра Порошенка.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

2 жовтня Вищий адміністративний суд визнав законним указ президента про припинення українського громадянства екс-нардепа Андрія Артеменка.

До Верховної Ради після дострокового припинення депутатських повноважень Андрія Артеменка проходить включена до виборчого списку Радикальної партії під № 28 Валерія Заружко.