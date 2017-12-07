Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Балуху висунули нове обвинувачення в окупованому Криму

Четвер, 7 грудня 2017, 20:37

В окупованому Криму українському активісту Володимиру Балуху висунули нове обвинувачення.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на адвокатів.

"6 грудня Володимиру Балуху вручили постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 2 ст. 321 КК РФ (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства)", - йдеться у повідомленні.

Звинувачення висунуто в рамках кримінальної справи, порушеної під час утримання активіста в СІЗО Сімферополя.

Раніше у цій справі Володимира звинувачували за ст. 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади).

Постанову про притягнення в якості сторони обвинувачення виніс "слідчий" Роздольненського міжрайонного слідчого відділу Головного слідчого управління СК РФ по Криму Бондаренко Н.С.

Зазначається, що заміна статті в обвинуваченні веде до більш серйозних наслідків для Балуха.

"Імовірність того, що в рамках цієї кримінальної справи його знову відправлять в СІЗО, досить велика", - стверджують у Кримській правозахисній групі.

Раніше повідомлялося, що Роздольненський райсуд в окупованому Криму відпустив активіста Володимира Балуха під домашній арешт. Йому заборонили покидати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом та поштою.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував український прапор на даху свого будинку.

ФСБ затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Його дружина заперечує наявність зброї.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.

24 жовтня Роздольненський райсуд залишив Володимира Балуха під вартою до 16 січня 2018 року. Однак пізніше Верховний суд Криму скасував це рішення.

Теми: КримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Останні новини
05:52
З Латвії видворили голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: