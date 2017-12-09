Адвокат: Суд у справі Саакашвілі може відбутись 11 грудня

Суд з обрання запобіжного заходу затриманому екс-очільнику Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі може відбутись у понеділок, 11 грудня.

Про це повідомив один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов у коментарі Громадському.

"За попередньою інформацією, швидше за все він (Міхеіл Саакашвілі – ред.) на вихідних буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання. І я так думаю, що справа в Печерському суді буде розглядатись в понеділок. Це те, що мені сказав слідчий", — сказав адвокат.

Він наголосив, що при затриманні Саакашвілі було дуже багато порушень.

На уточнююче питання питання про те, що саме в понеділок спливе термін 72 годин, коли політику можуть обирати запобіжний захід, адвокат сказав:

"Ми можемо тоді вимагати, щоб його відпустили, бо це незаконне утримання. Але ми чудово розуміємо, що державні органи це ігнорують".

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Він був затриманий в квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.