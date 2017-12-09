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Участь у затриманні Саакашвілі брали Аброськін та Кулик - джерела

Субота, 9 грудня 2017, 16:11
Участь у затриманні Саакашвілі брали Аброськін та Кулик - джерела

Участь у затриманні лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик. 

Про це УП повідомили поінформовані співрозмовники в оточенні Саакашвілі. 

Як відомо, Саакашвілі було затримано у квартирі колишнього глави ГУНП Луганської області Юрія Покиньбороди.

За повідомленням джерел, під час затримання у дворі будинку, де розташована квартира Покиньбороди, було повно правоохоронців та спецназу. 

"Операція (з затримання Саакашвілі) розпочалася з викрадення Покиньбороди під ВР.  Аброськін спершу знайшов у наметовому таборі під ВР Покиньбороду та сказав, що їм необхідно переговорити. У підсумку його вивезли з наметового містечка і привезли на квартиру (де відбулося затримання Саакашвілі)", - зазначають співрозмовники. 

Як відомо, Саакашвілі було затримано пізно ввечері 8 грудня на квартирі полковника Юрія Покиньбороди, який є співробітником правоохоронних органів з 1995 року.
У 2015 році він був призначений главою ГУНП Луганської області і з травня 2016 року залишив цю посаду.

Сам Покиньборода опублікував відеозвернення, в якому підтвердив арешт Саакашвілі в його квартирі.

При цьому Покиньборода заявив, що його мали заарештувати разом із Саакашвілі, але цього не сталося. Водночас, у квартирі колишнього чиновника МВС провели обшук.

Саакашвілі помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

У зв’язку із арештом Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Українська правда 

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Теми: Саакашвілі
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