Парубій: Жодних змін у "мовну" статтю не вноситимуть

Жодних змін у статтю 7 закону про освіту - "Мова освіти" не вноситимуть.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій на конференції до Дня місцевого самоврядування на Львівщині.

За словами Парубія, положення статі стали предметом дискусії не лише в Україні, а й у міжнародному товаристві.

Він повідомив, що мав розмову з представниками Венеційської комісії "і було узгоджено, що стаття 7 закону "Про освіту" змінюватись не буде, а залишиться в ухваленій редакції".

Як відомо, 8 грудня Венеціанська комісія ухвалила рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами.

Експерти не підтримали звинувачення з боку Угорщини.

Разом з тим Венеційська комісія рекомендувала Україні "видовжити" перехідний період для імплементації мовної статті.

Українська правда