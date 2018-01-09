У Вашингтоні площу перед посольством РФ перейменують на честь Нємцова

Міська рада Вашингтона одноголосно проголосувала за прийняття законопроекту про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії.

Про це повідомив Володимир Кара-Мурза молодший у Facebook.

"Окремим рішенням міська рада Вашингтона одноголосно проголосувала за прискорений порядок прийняття законопроекту про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії", - зазначив він.

Перейменування вступить в силу до 27 лютого.

Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

Раніше посол РФ в США Анатолій Антонов заявив, що у нього не буде викликати жодних емоцій перейменування вулиці у Вашингтоні на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Внаслідок перейменування посольство РФ отримає адресу "Борис Нємцов Плаза, будинок 1".