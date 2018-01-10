Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після скандалу навколо книги про Трампа Беннон пішов з Breitbart News

Середа, 10 січня 2018, 00:46

Колишній помічник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон після публікації скандальної книги "Вогонь і лють" пішов з новинного агентства Breitbart News Network, де він займав пост виконавчого директора з 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Повідомляється, що Беннон і Breitbart працюватимуть над плавною передачею всіх справ. Причина його звільнення при цьому не повідомляється.

Сам Беннон заявив, що "був радий бути частиною Breitbart News, що став за короткий період першокласним новинним майданчиком".

"Стів є важливою частиною нашої історії, і ми завжди будемо вдячні за його внесок і те, чого ми досягли з його допомогою" - сказав керівник порталу Ларі Солов.

Раніше Трамп розкритикував Беннона за те, що той в сканальной книзі журналіста Майкла Вулффа "Вогонь і лють: в Білому домі Дональда Трампа" назвав зустріч сина президента та інших членів передвиборчого штабу Трампа з росіянкою Наталією Весельницькою в "Трамп-тауер" "зрадницькою" і "непатріотичною".

"У Стіва Беннон немає нічого спільного зі мною або з моїм президентством. Коли його звільнили, він не тільки втратив посаду, він ще збожеволів", - заявив тоді Трамп.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним з основних гравців в команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж залишив свій пост в серпні 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: