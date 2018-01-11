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ГПУ прокоментувала оприлюднений вирок щодо спецконфіскації

Четвер, 11 січня 2018, 11:27
ГПУ прокоментувала оприлюднений вирок щодо спецконфіскації

Генеральна прокуратура України не підтверджує і не спростовує справжність тексту вироку суду щодо спецконфіскації 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента Віктора Януковича, оприлюдненого Al Jazeera.

Про це сказав на брифінгу 11 січня заступник генпрокурора Євген Єнін.

"Наразі Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати той документ, який був оприлюднений в результаті розслідування Al Jazeera. Звертаю вашу увагу, що оприлюднений документ не містить ані підписів, ні печатки, ні унікального судового номеру", – сказав він.

За його словами порядок поводження з таємними документами є в компетенції Служби безпеки України.

Єнін зазначив, що достовірність документа підтвердять за певний час після проведення відповідного аналізу компетентними органами.

За словами заступника Луценка, слідство володіє великим об'ємом інформації, однак не може його оприлюднити:

"Для притягнення до відповідальності хоча б топових архітекторів зазначених схем потрібен час. Нашому слідству відомо набагато більше, але на сьогоднішній день в інтересах слідства ми не можемо розказати все це зараз, в онлайн-режимі. Тяжкі злочини не розкриваються в режимі онлайн", – пояснив свою позицію Єнін.

"Ми прийняли рішення про засекречення цього вироку геть не для того, щоб прикрити якихось посадових осіб чи комерційні структури, їх там сотні. Ми мотивували своє рішення тим, що щодо переважної більшості цих структур тривають активні слідчі дії. В тому числі в закордонних юрисдикціях за допомогою каналів міжнародної правової допомоги", – запевнив він.

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Як відомо, "Українська правда" та Центр протидії корупції отримали від телеканалу Al Jazeera текст "секретного" судового рішення, яким в оточення Януковича конфіскували рекордну для України суму — 1,5 мільярда доларів.

Спільно автори дійшли висновку, що в документі немає інформації, яку за законом можна віднести до державної таємниці. А отже, публікація справжнього вироку суду не може становити загрози національним інтересам держави.

Його аналіз дає всі підстави вважати, що секретним документ зробили саме для того, щоб деякі його фігуранти змогли уникнути відповідальності в майбутньому.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спецконфіскаціяГенпрокуратура
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