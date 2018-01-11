ГПУ прокомментировала обнародованный приговор по спецконфискации

Генеральная прокуратура Украины не подтверждает и не опровергает подлинность текста приговора суда в отношении спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения экс-президента Виктора Януковича, обнародованного Al Jazeera.



Об этом сказал на брифинге 11 января заместитель генпрокурора Евгений Енин.



"Сейчас мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот документ, который был обнародован в ходе расследования Al Jazeera. Обращаю ваше внимание, что обнародованный документ не содержит ни подписей, ни печати, ни уникального судебного номера", - сказал он.



По его словам порядок обращения с секретными документами находится в компетенции Службы безопасности Украины.



Енин отметил, что подлинность документа подтвердится через какое-то время после проведения соответствующего анализа компетентными органами.

По словам заместителя Луценко, следствие обладает большим объемом информации, однако не может его обнародовать:



"Для привлечения к ответственности хотя бы топовых архитекторов указанных схем нужно время. Нашему следствию известно гораздо больше, но на сегодняшний день в интересах следствия мы не можем рассказать все это сейчас, в онлайн-режиме. Тяжкие преступления не раскрываются в режиме онлайн", – пояснил свою позицию Енин.



"Мы приняли решение о засекречивании этого приговора совсем не для того, чтобы прикрыть каких-то должностных лиц или коммерческие структуры, их там сотни. Мы мотивировали свое решение тем, что в отношении подавляющего большинства этих структур идут активные следственные действия. В том числе в иностранных юрисдикциях с помощью каналов международной правовой помощи", – заверил он.

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Как известно, "Украинская правда" и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст "секретного" судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму - 1,5 миллиарда долларов.



Совместно авторы пришли к выводу, что в документе нет информации, которую по закону можно отнести к государственной тайне. Следовательно, публикация настоящего приговора суда не может представлять угрозы национальным интересам государства.



Его анализ дает все основания полагать, что секретным документ сделали именно для того, чтобы некоторые его фигуранты смогли избежать ответственности в будущем.