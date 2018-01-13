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Спецпрокурор США хоче встановити 14 травня початком судового процесу над Манафортом

Субота, 13 січня 2018, 01:48

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер попросив встановити 14 травня датою початку судового процесу у справі екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинувачують у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пол МанафортСША
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