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У Києві “закрили на замок” Російський центр

Субота, 13 січня 2018, 20:04
У Києві “закрили на замок” Російський центр

Члени організації "Чорний комітет" у суботу обмотали ланцюгом ворота Російського центру науки і культури в Києві та закрили їх на замок.

Про це організація повідомила у Facebook.

"Активісти "Чорного комітету" закрили Російський центр науки і культури в Києві. Ворота установи було обмотано ланцюгом та закрито замком. Також на установу було наклеєно листівку з гаслом "Смерть Росії!", - йдеться у повідомленні.

В організації пояснили свій вчинок тим, що Російський центр є "офіційною урядовою організацією РФ, яка займається антиукраїнською пропагандою, проводить курси російської мови, організовує поїздки українських дітей на територію держави-агресора".

"Ця організація є одним з методів поширення російського імперіалізму та загрожує незалежності України", - наголосили там.

Раніше члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоню фарбою Російський центр науки і культури в Києві.

Як відомо, в серпні 2017 року Російський центр науки та культури в Києві відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Служба безпеки України стверджує, що неодноразово скаржилась Кабміну й РНБО на пропагандистську діяльність цього центру в Україні, але безрезультатно.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.

Також депутати планували винести на розгляд Верховної Ради законопроект, який заборонить діяльність в Україні Російського центру науки та культури.

Українська правда

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