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В Киеве "закрыли на замок" Российский центр

Суббота, 13 января 2018, 20:04
В Киеве закрыли на замок Российский центр

Члены организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок.

Об этом организация сообщила в Facebook.

"Активисты "Черного комитета" закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве. Ворота учреждения было обмотано цепью и закрыто замком. Также на учреждение было наклеено открытку с лозунгом "Смерть России!", - говорится в сообщении.

В организации объяснили свой поступок тем, что Российский центр является "официальной правительственной организацией РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, проводит курсы русского языка, организует поездки украинских детей на территорию государства-агрессора".

"Эта организация является одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины", - отметили там.

Ранее члены организации "Черный комитет" в рождественскую ночь облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.

Как известно, в августе 2017 года Российский центр науки и культуры в Киевеотправил около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Служба безопасности Украины утверждает, что неоднократно жаловалась Кабмину и СНБО на пропагандистскую деятельность этого центра в Украине, но безрезультатно.

В то же время в Министерстве образования и науки Украины заявили, что не имеют права запрещать подобные инициативы.

Также депутаты планировали вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который запретит деятельность в Украине Российского центра науки и культуры.

Украинская правда

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