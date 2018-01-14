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Горбатюк: ГПУ не може розслідувати, як Al Jazeera отримала документи про "гроші Януковича"

Неділя, 14 січня 2018, 21:35
Горбатюк: ГПУ не може розслідувати, як Al Jazeera отримала документи про гроші Януковича

Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом отримання телеканалом Al Jazeera інформації щодо конфіскованих $1,5 млрд "грошей Януковича".

Про це 14 січня в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. 

Він зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.

"На сьогоднішній день - з 20 листопада - слідчі ГПУ втратили повноваження реєструвати будь-які провадження, і Верховна Рада  не воліє їх продовжувати. Відповідно, Генпрокуратура не може зареєструвати провадження за цим фактом", - зазначив Горбатюк. 

Він уточнив, що фактами витоку інформації має займатися поліція або Служба безпеки України. 

Говорячи про повідомлення щодо конфіскації "грошей Януковича", Горбатюк зауважив, що має бути підтверджено відповідний вирок про конфіскацію, який оприлюднила Al Jazeera. 

"На сьогоднішній день такого підтвердження від держави немає", - нагадав він.

Як відомо, раніше Al Jazeera оприлюднила розслідування, за яким нардеп-втікач Олександр Онищенко та бізнесмен, засновник девелоперської компанії Mos City Group Павло Фукс придбали у "младоолігарха"-втікача Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.

Більше про розслідування щодо "грошей Януковича" читайте у матеріалі "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка". 

Українська правда 

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Теми: ГенпрокуратураЯнуковичОнищенкокорупція
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