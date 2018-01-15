Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН

Понеділок, 15 січня 2018, 12:11
Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН

Глава МЗС України Павло Клімкін обговорив із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників і політв'язнів і формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це Клімкінт повідомляє 15 січня у Twitter.

"Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі", – зазначає міністр.

"Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію", – додав Клімкін.

Як повідомлялося, раніше 15 січня перший віце-спікер ВР, представник президента у ТКГ з питань Донбасу Ірина Геращенко сказала, що президент Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин, для наближення наступного етапу звільнення заручників ОРДЛО.

Також 15 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів щорічну підсумкову прес-конференцію, на якій заявив зокрема, що Росія наполягає, щоб на склад місії миротворців ООН на Донбасі мають впливати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Крім цього, Лавров заявив, що РФ поважає територіальну цілісність України, але без Криму.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиРосіяМЗСмиротворці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: