Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН

Глава МЗС України Павло Клімкін обговорив із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників і політв'язнів і формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це Клімкінт повідомляє 15 січня у Twitter.

"Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі", – зазначає міністр.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 січня 2018 р.

"Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію", – додав Клімкін.

Як повідомлялося, раніше 15 січня перший віце-спікер ВР, представник президента у ТКГ з питань Донбасу Ірина Геращенко сказала, що президент Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин, для наближення наступного етапу звільнення заручників ОРДЛО.

Також 15 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів щорічну підсумкову прес-конференцію, на якій заявив зокрема, що Росія наполягає, щоб на склад місії миротворців ООН на Донбасі мають впливати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Крім цього, Лавров заявив, що РФ поважає територіальну цілісність України, але без Криму.