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Климкин поговорил с Лавровым о заложниках и миротворцах ООН

Понедельник, 15 января 2018, 12:11
Климкин поговорил с Лавровым о заложниках и миротворцах ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных и формат возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом Климкинт сообщает 15 января в Twitter.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также относительно формата возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше", – отмечает министр.

"Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию", - добавил Климкин.

Как сообщалось, ранее 15 января первый вице-спикер ВР, представитель президента в ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко сказала, что президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников ОРДЛО.

Также 15 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел ежегодную итоговую пресс-конференцию, на которой заявил в частности, что Россия настаивает, чтобы на склад миссии миротворцев ООН на Донбассе должны влиять так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого, Лавров заявил, что РФ уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма.

Украинская правда
Темы: заложникиРосcияМИДмиротворцы
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