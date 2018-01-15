Звільнення заручників: Порошенко готує помилування жінки

Президент Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин, для наближення наступного етапу звільнення заручників ОРДЛО.

Про це повідомила на засіданні погоджувальної ради парламенту 15 січня перший віце-спікер ВР, представник президента у ТКГ з питань Донбасу Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що глава держави поставив дуже чітке завдання, щоб між першою і другою хвилею звільнення має бути дуже короткий термін.

"Найближчим часом президент України помилує одну жінку – громадянку К, яка здійснила серйозний злочин проти держави Україна, для того, щоби – ми будемо очікувати – було далі продовжено роботу щодо звільнення наших військових, які достатньо довго утримуються на окупованих територіях", – сказала Геращенко.

Перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людини.

Про активізацію переговорів про обмін читайте у нашому матеріалі: Гра Путіна та Медведчука. Чи буде розблоковано обмін полоненими

Учасник переговорів щодо звільнення заручників кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук вже заявив, що другий етап обміну може пройти за формулою "83 на 29".

Путін 10 січня провів зустріч із Медведчуком. Вони говорили про другий етап обміну, звільнення громадян України, яких тримають на території РФ.

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини з обережністю коментують перспективи наступного етапу звільнення заручників, відзначаючи певні "остороги" в заявах Медведчука.

Перший – "політичний" – раунд переговорів у цьому питанні має відбутися 18 січня.