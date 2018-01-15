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Справа Онищенка: Суд став на сторону САП і НАБУ

Понеділок, 15 січня 2018, 17:14

Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання САП і скасував ухвалу Солом’янського райсуду про незаконність дій НАБУ при підготовці запиту на екстрадицію депутата Олександра Онищенка.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали засідання.

Прокурор САП Андрій Перов просив скасувати рішення Солом’янського суду від 5 грудня 2017 року, який визнав незаконними дії детектива НАБУ, пов'язані з підготовкою запиту про екстрадицію, але сам запит не скасував.

"Апеляційну скаргу Перова задовольнити", – ухвалила в понеділок колегії суддів на чолі з Іриною Сілковою.

Прокурор Перов пояснив журналістам, що рішення, яке він оскаржував, не мало великої значущості для самої екстрадиції, адже судовий розгляд клопотання в Іспанії вже відбувається.

"Проте воно більше використовувалось… для дискредитації і Бюро (НАБУ – УП), і нашої діяльності", – зазначив Перов.

Суд в цьому засіданні також розглядав скаргу захисника Онищенка Олега Іщенка, який просив визнати незаконним рішення Солом’янського суду.

У коментарі "Українській правді" Іщенко зазначив, що вважає незаконним часткове задоволення, тобто не скасування самого запиту на екстрадицію.

"Ми вважали, що ухваливши одне рішення, суд не мав права відмовляти в іншому", – пояснив Іщенко суть скарги, яку суд розглядав 15 січня.

Апеляційну скаргу адвоката суд ухвалив залишити без задоволення.

Як відомо, 19 грудня суд дозволив проводити заочне розслідування щодо розшукуваного в Україні народного депутата Олександра Онищенка.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук. При цьому Онищенко власноруч підписує документи на виплату з бюджету зарплат його помічникам.

5 липня 2016, коли нардеп вже знаходився за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Софія Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Онищенко
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