Порошенко назвав Антикорупційний суд серед пріоритетів 2018 року

Президент України Петро Порошенко розповів про пріоритети нового 2018 року, серед них - приватизація, дерегуляція, удосконалення законодавства про національну безпеку та створення Антикорупційного суду.

Про це він розповів на щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, яка вперше відбулась в Маріїнському палаці після його реставрації, передає "Укрінформ".

"У 2018 році наші пріоритети в реформах є не менш амбітними – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, нацбюро фінансової безпеки, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення тендерного законодавства, енергетичного сектору, а також законодавство про національну безпеку", - розповів президент.

Серед пріоритетів нового року він згадав про створення Антикорупційного суду. Порошенко запевнив, що у цьому році почнеться робота над його створенням.

Глава держави закликав "до конструктивної роботи в рамках демократичних парламентських процедур для його (закону про Антикорупційний суд — ред.) успішного ухвалення".

За його словами, після голосування у першому читанні відповідного закону буде час для удосконалення законопроекту для якомога ефективнішої роботи цього суду.

Порошенко підкреслив, що Антикорупційний суд стане останнім і вирішальним елементом у новій антикорупційній архітектурі України.

Відреставрований Маріїнський палац отримує нове життя.



Радий, що саме іноземні дипломати є першими, хто бере участь в урочистостях у цій чудовій будівлі після проведеної реконструкції. pic.twitter.com/d4OYXcUE2Q — Петро Порошенко (@poroshenko) January 16, 2018

Традиційна зустріч Президента України з главами дипломатичних представництв та міжнародних організацій (фотогалерея) https://t.co/huistPoGLb pic.twitter.com/breElbZwpe — APU (@APUkraine) January 16, 2018

Як відомо, 17 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Порошенко закликає депутатів створити робочу групу з напрацювання законопроекту про створення Антикорупційного суду.

19 жовтня Соболєв заявив, що нардепи відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко. При цьому він закликав голову держави внести свій законопроект якомога швидше.

Проте Парубій заявив, що новий законопроект про антикорупційний суд можна буде внести в парламент лише після того, як Верховна Рада ухвалить рішення про зняття законопроектів про антикорупційні суди з порядку денного сесії.

Пізніше парламентарі з двох спроб не змогли відкликати законопроект про Антикорупційний суд №6011, внесений групою депутатів.

21 грудня Верховна Рада проголосувала за відкликання депутатського законопроекту №6011 про створення Антикорупційного суду.

22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді.

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