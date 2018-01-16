Порошенко назвал Антикоррупционный суд среди приоритетов 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о приоритетах нового 2018 года, среди них - приватизация, дерегулирование, совершенствование законодательства о национальной безопасности и создание Антикоррупционного суда.

Об этом он рассказал на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, которая впервые состоялась в Мариинском дворце после его реставрации, передает "Укринформ".

"В 2018 году наши приоритеты в реформах являются не менее амбициозными - приватизация, дерегулирование, улучшение инвестиционного климата, нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, дальнейшее совершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности", - рассказал президент.

Среди приоритетов нового года он вспомнил о создании Антикоррупционного суда. Порошенко заверил, что в этом году начнется работа над его созданием.

Глава государства призвал "к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его (закона о Антикоррупционный суд - ред.) успешного принятия".

По его словам, после голосования в первом чтении соответствующего закона будет время для усовершенствования законопроекта для как можно более эффективной работы этого суда.

Порошенко подчеркнул, что Антикоррупционный суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.

Відреставрований Маріїнський палац отримує нове життя.



Радий, що саме іноземні дипломати є першими, хто бере участь в урочистостях у цій чудовій будівлі після проведеної реконструкції. pic.twitter.com/d4OYXcUE2Q — Петро Порошенко (@poroshenko) January 16, 2018

Как известно, 17 октября 2017 года представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призывает депутатов создать рабочую группу по наработке законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

19 октября Соболев заявил, что нардепы отозвали свой законопроект о создании в Украине антикоррупционного суда, чтобы аналогичный документ смог подать вВерховную Раду президент Петр Порошенко. При этом он призвал главу государства внести свой законопроект как можно скорее.

Однако Парубий заявил, что новый законопроект об антикоррупционном суде можно будет внести в парламент только после того, как Верховная Рада примет решение о снятии законопроектов об антикоррупционных судах из повестки дня сессии.

Позднее депутаты Верховной Рады с двух попыток не смогли отозватьзаконопроект о создании Антикоррупционного суда №6011, внесенный группой депутатов.

21 декабря Верховная Рада проголосовала за отзыв депутатского законопроекта№6011 о создании Антикоррупционного суда.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде.

Читайте также: Охрана судей и совет экспертов: появился закон про Антикоррупционный суд,

Антикоррупционный суд: каких манипуляций ждать от президента,

"Компромисс или смерть. Может ли власть выполнить требования протестов",

"Игры вокруг Антикоррупционного суда: что скрыто в законопроекте Порошенко".